Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatını duyan inanamadı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi’nde Tombalacı Mehmet’in sığınağı olarak hafızalara kazınan Beykoz’daki görkemli mülk satışa çıkarıldı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen malikanenin satış bedeli ise tam 384 milyon TL.

Kurtlar Vadisi’nin yayınlandığı dönemde dikkat çeken sahnelerinden bazılarına ev sahipliği yapan malikane, dizinin hayranları tarafından Tombalacı Mehmet’in sığınağı olarak hatırlanıyor.

Beykoz’un Mahmutşevketpaşa bölgesinde bulunan mülk, aradan geçen yılların ardından emlak ilanlarında yeniden ortaya çıktı.

7 BİN 596 METREKARELİK DEV ARAZİ

Malikane, 7 bin 596 metrekarelik bir arazi üzerinde bulunuyor. Yapının brüt kullanım alanı ise yaklaşık bin 600 metrekare.

40 araçlık otopark, açık yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, fitness alanı ve basketbol sahası da bulunuyor.

SATIŞ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Dizi hayranlarının ilgisini yeniden üzerine çeken malikanenin satış fiyatı da belli oldu.

Beykoz’daki ikonik mülk için tam 384 milyon TL talep ediliyor.