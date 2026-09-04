Şebnem Ferah’a olay yaratan sözler! 21 yıl aynı sahneyi paylaşmıştı

Geçtiğimiz günlerde Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Türkcan, yıllarca birlikte çalıştığı Şebnem Ferah’ın konser paylaşımına sahnede kendi gitar kayıtlarının çalındığını söyleyerek tepki gösterdi.

6 yıllık aranın ardından haziran ayında yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah, konserlerine devam ederken yeni konser takvimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ferah’ın paylaşımının altına yapılan bir yorum dikkat çekti. 55 yaşındaki müzisyen Metin Türkcan, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ünlü şarkıcının paylaşımına tepki gösterdi.

“SİZCE ETİK Mİ?”

Şebnem Ferah ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan Türkcan, sosyal medya yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?”

GÖZLER ŞEBNEM FERAH’A ÇEVRİLDİ

Metin Türkcan’ın bu sözleri gündem olurken, açıklamanın ardından gözler Şebnem Ferah’a çevrildi.

Türkcan’ın sözlerine ilişkin Şebnem Ferah cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.