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Halk TV Magazin Tarkan'ın sıradaki durağı belli oldu: Fiyatlar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor

Tarkan'ın sıradaki durağı belli oldu: Fiyatlar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor

Tarkan'ın sıradaki konser durağı Marmaris oldu. Bilet fiyatlarının 10 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar yükseldiği belirtildi.

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Tarkan'ın sıradaki durağı belli oldu: Fiyatlar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor
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Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, yaz sezonunda Marmaris’te sahne alacak. Megastar lakaplı ünlü şarkıcı, 29 Ağustos’ta Marmaris'te hayranlarıyla buluşacak.

Marmaris’in Hisarönü bölgesinde bulunan bir otelde düzenlenecek konserin, sınırlı sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, Tarkan’ın konserini izlemek isteyenlerin ödeyeceği bilet ücreti de belli oldu. Bilet fiyatları tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine göre 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Tarkan'ın sıradaki durağı belli oldu: Fiyatlar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor - Resim : 1

KAPASİTE SINIRLI

Yüksek fiyatına rağmen konserin büyük ilgi görmesi beklenirken, kapasitenin sınırlı olacağı belirtildi.

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Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan’ın Marmaris’te sahne almasının, ilçenin yaz sezonuna da etki etmesi bekleniyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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