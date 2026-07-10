Halk TV Magazin Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu Yoğun konser maratonunun ardından tatile çıkan Tarkan soluğu Ibiza'da aldı. Megastar, paylaştığı karelerle beğeni toplarken, yaz için kestirdiği saçlarıyla son hali de gündem oldu.

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