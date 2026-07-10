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Halk TV Magazin Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu

Yoğun konser maratonunun ardından tatile çıkan Tarkan soluğu Ibiza'da aldı. Megastar, paylaştığı karelerle beğeni toplarken, yaz için kestirdiği saçlarıyla son hali de gündem oldu.

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Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 1
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Yoğun konser maratonunu geride bırakan Megastar Tarkan, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Ünlü sanatçı, Ibiza'dan paylaştığı karelerle hem tatil keyfini gözler önüne serdi hem de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 2
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Yaklaşık altı yıllık aranın ardından ocak ayında İstanbul'da konser serisine başlayan Tarkan, 6 Haziran'da Ankara'da verdiği ücretsiz konserle de hayranlarıyla yeniden buluşmuştu. Yoğun geçen konser temposunun ardından dinlenmek için rotasını İspanya'nın gözde tatil destinasyonlarından Ibiza'ya çeviren ünlü şarkıcı, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 3
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53 yaşındaki şarkıcı, tatilinden çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, paylaşımına "Ibiza'dan selamlar" notunu düşerken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 4
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Tarkan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde verdiği konserin ardından imaj değişikliğine gitmişti. Konser sonrası saçlarını yaz aylarına uygun şekilde kısacık kestiren Megastar, yeni görünümünü de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 5
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"Sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" sözleriyle takipçilerine seslenen Tarkan'ın yeni saç stili de dikkat çekti.

Tarkan soluğu Ibiza'da aldı! Son hali gündem oldu - Fotoğraf: 6
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Ibiza tatilinden paylaştığı son karelerde de yeni imajıyla objektif karşısına geçen ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.

Tarkan Konser Tatil
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