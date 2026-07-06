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Halk TV Magazin Tarkan sahneden iner inmez yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Tarkan sahneden iner inmez yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Megastar Tarkan, Dortmund konserinin ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı yeni halini takipçileriyle paylaşınca, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Döndü Arslan
Döndü Arslan Derleyen
Tarkan sahneden iner inmez yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Megastar Tarkan, Almanya'nın Dortmund kentinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, konser sonrası yaptığı imaj değişikliğiyle bu kez sosyal medyada gündem oldu.

Dortmund konserinin ardından kulise geçen Tarkan, yaz aylarına özel bir değişiklik yaparak saçlarını kısacık kestirdi.

"NASIL OLMUŞ, BEĞENDİNİZ Mİ?"

Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Megastar, fotoğrafına şu notu düştü:

"Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş, beğendiniz mi?"

Megastar'ın yeni imajı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarkan sahneden iner inmez yaptı! Sosyal medya yıkıldı - Resim : 1

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ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR

Tarkan'ın yeni görünümü yalnızca hayranlarının değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Şarkıcı Demet Akalın, paylaşımın altına "Daima number 1" yorumunu yazarken, Ebru Polat ise "Bir insanın her hali mi güzel olur" sözleriyle beğenisini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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