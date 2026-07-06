Tarkan sahneden iner inmez yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Megastar Tarkan, Almanya'nın Dortmund kentinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, konser sonrası yaptığı imaj değişikliğiyle bu kez sosyal medyada gündem oldu.

Dortmund konserinin ardından kulise geçen Tarkan, yaz aylarına özel bir değişiklik yaparak saçlarını kısacık kestirdi.

"NASIL OLMUŞ, BEĞENDİNİZ Mİ?"

Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Megastar, fotoğrafına şu notu düştü:

"Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş, beğendiniz mi?"

Megastar'ın yeni imajı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR

Tarkan'ın yeni görünümü yalnızca hayranlarının değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Şarkıcı Demet Akalın, paylaşımın altına "Daima number 1" yorumunu yazarken, Ebru Polat ise "Bir insanın her hali mi güzel olur" sözleriyle beğenisini dile getirdi.