Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Tedavi süreci ciddi, ziyaretçi yasak

Lüks yaşamıyla sık sık gündem olan ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında bir süre hapishanede yatan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin ilk açıklamalar aile üyeleri ve yakın çevreden gelirken, sağlık durumunun “ciddi ve uzun süreli bir tedavi süreci” gerektirdiği ifade edildi.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilan Polat’ın doktor kontrolünde olduğunu belirterek ziyaretlerin kısıtlandığını aktardı. Doğu, “Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Aileden gelen bir diğer açıklama ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda Polat, aile içinde yaşanan zorlu sürece dikkat çekerek eşinin hastanede tedavi altında olduğunu ve sürecin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 2023 yılında “Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “örgüt kurmak” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bir süre hapishanede yatan çift tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de tatil yapan çiftin şoförü ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat ise silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Can Polat'ın ölümünün ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.