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Halk TV Magazin Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı

Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına getirilen erişim engelinin ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Polat, yedek hesabını yeniden aktif ederek kullanıcı adını değiştirdi.

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Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına getirilen erişim engelinin ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Ana hesabı kapatılan Polat, kısa süreli sessizliğin ardından yedek hesabını tekrar açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ana Instagram hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat, kararın ardından kısa süre önce dondurduğu "dilanpolatyedek" adlı yedek hesabını geri açtı.

Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı - Resim : 1

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KULLANICI ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yedek hesabın yeniden aktif edilmesinin ardından kullanıcı adının “dilanpolat_tr” olarak değiştirildiği fark edildi.

Bu hamle, Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına yeni bir hesap üzerinden devam etmeyi planladığı şeklinde yorumlandı. Yedek hesabın, 1,4 milyon takipçiye ulaştığı görüldü.

Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dilan Polat Instagram
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