Dilan Polat'tan flaş Instagram hamlesi! Erişim engelini böyle aştı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına getirilen erişim engelinin ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Ana hesabı kapatılan Polat, kısa süreli sessizliğin ardından yedek hesabını tekrar açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ana Instagram hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat, kararın ardından kısa süre önce dondurduğu "dilanpolatyedek" adlı yedek hesabını geri açtı.

KULLANICI ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yedek hesabın yeniden aktif edilmesinin ardından kullanıcı adının “dilanpolat_tr” olarak değiştirildiği fark edildi.

Bu hamle, Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına yeni bir hesap üzerinden devam etmeyi planladığı şeklinde yorumlandı. Yedek hesabın, 1,4 milyon takipçiye ulaştığı görüldü.