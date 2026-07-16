Son Dakika | Gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'tan 'hassas terazi' açıklaması!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan ilk açıklama geldi.

Evinde bulunan hassas teraziyi ne için kullandığını açıklayan Yalçıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bazı haberlerin aksine, evimde herhangi bir YASAKLI MADDE BULUNMAMIŞTIR. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir.

Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum."

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı gözaltına alındı.