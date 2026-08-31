Son Dakika | Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

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Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie, konser sonrasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

77 yaşındaki Richie'nin yoğun bakıma alındığı bildirildi.

LIONEL RICHIE HASTANEYE KALDIRILDI

ABD'li şarkıcının, St. Louis, Missouri'de verdiği konserin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

TMZ'nin pazartesi günkü haberine göre, 77 yaşındaki ünlü şarkıcı tetkiklerinin yapılması amacıyla yerel bir hastaneye yatırıldı.

KONSERDE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Yayın kuruluşuna konuşan görgü tanıkları; "American Idol" jürisi olan Richie'nin konseri tamamlamakta güçlük çektiğini ve son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken bir sandalye istediğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE KONSERİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Geçtiğimiz haziran ayında da sahnede rahatsızlanan Richie, konserini yarıda keserek apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Dört Grammy ödüllü sanatçı, Earth, Wind & Fire ile birlikte sahne aldığı 26 şehirliği Kuzey Amerika turnesinin Minnesota, St. Paul'deki Grand Casino Arena'da gerçekleşen açılış gecesinde de rahatsızlık yaşamıştı.

Şarkıcı daha sonra hayranlarına desteği için teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu bildirmişti.