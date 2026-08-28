Ünlü şarkıcı o fotoğraf çıktığından beri aç geziyor
Ünlü şarkıcı Cem Belevi, son dönemde aldığı kilolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Diyete başladığını söyleyen Belevi, “O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum” dedi.
Ünlü şarkıcı Cem Belevi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da denize girerken görüntülendiği fotoğraflarla sosyal medyada gündem olmuştu. Belevi, Nişantaşı’nda görüntülendiği sırada o karelerle ilgili konuştu.
Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Cem Belevi, İstanbul’a alışveriş için geldiğini belirtti. Bir süredir Urla’da yaşayan şarkıcı, “İstanbul’a sürekli gelip gidiyorum. Hazır gelmişken bugünü alışverişe ayırdım” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da denize girerken görüntülenmesi hatırlatılan Belevi, fazla kilolarıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Hürriyet'in haberine göre, Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var! Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” ifadelerini kullandı.
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk çalışmalarıyla da tanınan 39 yaşındaki Cem Belevi, özellikle “Kim Ne Derse Desin”, “Alışamıyorum” ve “Sor” gibi şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.
Son dönemde yaşamını Urla’da sürdüren Cem Belevi, İstanbul’a ise işleri ve özel programları nedeniyle gidip geliyor.