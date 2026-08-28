Ünlü şarkıcı o fotoğraf çıktığından beri aç geziyor

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Hürriyet'in haberine göre, Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var! Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” ifadelerini kullandı.