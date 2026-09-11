Türk müziğinin usta isimleri Sezen Aksu, Nilüfer ve Ajda Pekkan, beş çayı buluşmasında bir araya geldi. Üç sanatçının keyifli sohbetlerinin yanı sıra sofrada yaşanan bir detay da dikkat çekti. Nilüfer, katıldığı programda buluşmada yaşananları ilk kez anlattı.

Pop Bizde programında konuşan ünlü şarkıcı Nilüfer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan ile beş çayı buluşmasında bir araya geldiklerini belirtti.

Sezen Aksu ile birlikte kısır ve zeytinyağlı dolmaların tadını çıkardıklarını söyleyen Nlüfer, Ajda Pekkan'ın ise sadece yeşil elma yediğini açıkladı.

"BİZ SEZEN'LE KISIRLARI, DOLMALARI GÖTÜRÜRKEN AJDA BİR YEŞİL ELMA YEDİ"

Nilüfer, Süperstar'ın buluşmadan bir gün önce diyetisyeniyle görüştüğünü ve ikramlara dokunmadığını belirtti.

Ajda Pekkan'ın öz disiplininden ödün vermediğini dile getiren Nilüfer, o anları şu sözlerle anlattı:

"Biz Sezen'le kısırları, dolmaları götürürken Ajda bir yeşil elma yedi. Bir gün evvel diyetisyeniyle görüşmüş. Kırk yılda bir bir araya gelmişiz, ben kendimi bıraktım ama Ajda o disiplininden ödün vermedi."