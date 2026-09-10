Ünlü şarkıcı Nev hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda
“Üç Kalp” ve “Zor” gibi şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki Nev olarak bilinen Nevzat Doğansoy’un karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Müzik dünyasında “Nev” sahne adıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcı Nevzat Doğansoy’dan sevenlerini üzen haber geldi. Deneyimli sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
KARACİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYOR
Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre Nev, bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuyla ilgili doktorların gözetiminde tedavisi sürüyor.
BİLİNCİ AÇIK
Nev’in bilincinin açık olduğu belirtildi. 57 yaşındaki sanatçının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi