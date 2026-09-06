Kağıthane’deki evinde dün ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu.

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu için ilk olarak yarın (7 Eylül Pazartesi) Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenlenecek.

Veda töreninin ardından 8 Eylül Salı günü, Kılıç'ın naaşı Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

"BU ERKEN VEDADA YANIMIZDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Menajeri tarafından "Serhat Kılıç'a veda" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"7 Eylül Pazartesi, saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, en sevdiği yerde sahnede, alkışlarla Ankara’ya uğurlayacağız.

8 Eylül Salı günü Ankara’da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Sevgili Serhat Kılıç’la aynı sahneyi, aynı seti, aynı hikâyeyi paylaşmış, yolu kesişmiş çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini bu erken vedada yanımızda olmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi. Kılıç’ı evde hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç’ın kız arkadaşı, oyuncunun lenf kanseri olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. (DHA)