Serhat Kılıç'ın ölüm nedeni hakkındaki haberlere Şoray Uzun'dan sert tepki!

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan meslektaşı ve yakın arkadaşı Şoray Uzun, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç, dün Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve kendisinden günlerdir haber alamadığını söyledi.

Savcılık incelemesinin ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞORAY UZUN'DAN İDDİALARA TEPKİ

Kılıç’ın ölümünün ardından bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında çeşitli iddialar gündeme gelirken, Şoray Uzun bu paylaşımlara tepki gösterdi.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Uzun, Kılıç’ın ölüm nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, resmi açıklama yapılmadan kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Uzun, “Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır” dedi.

"MERHUMUN HATIRASINA SAYGISIZLIK ETMEMEK GEREKİYOR"

Uzun, “Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor” diye konuştu.

“HAYAT GERÇEKTEN KISA, ÖLÜM ÇOK ANİ”

Serhat Kılıç’la yaklaşık iki yıldır görüşemediğini anlatan Şoray Uzun, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Uzun, “Hep böyle olur ya; ‘Yarın görüşürüz, öbür gün ararım’ dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün” ifadelerini kullandı.