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Halk TV Magazin Sabancı'dan 54 milyon euro istemişti: Mahkeme kararını verdi

Sabancı'dan 54 milyon euro istemişti: Mahkeme kararını verdi

54 milyon euroluk tazminat talebiyle gündeme gelen Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen'in boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Faruk Bilen'in üst mahkemeye yaptığı itiraz sonuçlandı.

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Sabancı'dan 54 milyon euro istemişti: Mahkeme kararını verdi

İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık evliliğini 2025 yılında sonlandıran Faruk Bilen, boşanma davasında eşinden 54 milyon euro manevi tazminat talep etmişti. Bilen'in karara yaptığı itiraz da üst mahkeme tarafından reddedildi.

Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen'in evliliği, 2022 yılında açılan boşanma davasının ardından Nisan 2025'te resmen sona erdi.

Faruk Bilen, evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplam 54 milyon euro manevi tazminat talep etmiş, mahkeme, Bilen'in 54 milyon euroluk talebini reddederek Sabancı'ya 500 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Sabancı'dan 54 milyon euro istemişti: Mahkeme kararını verdi - Resim : 1

KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Sabah'ın haberine göre Faruk Bilen, Nisan 2025'te sonuçlanan boşanma davasına ilişkin kararı üst mahkemeye taşıdı. Bilen'in itiraz dilekçesinde boşanmak istemediğini de belirttiği öğrenildi.

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1 Eylül'de başlayan yeni adli yılın ardından geçen hafta dosyaya ilişkin inceleme tamamlandı.

İTİRAZA RET KARARI

Üst mahkeme de Faruk Bilen'in boşanma kararına yönelik itirazını reddetti.

Sabancı'dan 54 milyon euro istemişti: Mahkeme kararını verdi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sabancı Boşanma Dava
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