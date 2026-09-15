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Halk TV Türkiye Deniz Göktaş’ın cezaevindeki ünlü komşuları ortaya çıktı: Fatih Altaylı açıkladı

Deniz Göktaş’ın cezaevindeki ünlü komşuları ortaya çıktı: Fatih Altaylı açıkladı

Çorlu’da tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın cezaevindeki komşularını Fatih Altaylı açıkladı. Göktaş’ın yan hücrelerinde Haluk Levent, Cem Küçük ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bulunduğu belirtildi.

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Deniz Göktaş’ın cezaevindeki ünlü komşuları ortaya çıktı: Fatih Altaylı açıkladı
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Çorlu’da 74 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın cezaevindeki komşularını gazeteci Fatih Altaylı açıkladı. Altaylı, Göktaş’ın tek kişilik hücrede kaldığını belirtirken yan hücrelerde Haluk Levent, Cem Küçük ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bulunduğunu yazdı.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

2 Temmuz’da yurt dışından Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, 3 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 2 yıl 7 ay ile 12 yıl 2 ay arasında hapis cezası talep edilen Göktaş’ın 28 Eylül Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYOR

Fatih Altaylı, kişisel internet sitesindeki yazısında Göktaş’ın Çorlu’daki “kuyu tipi” olarak adlandırılan cezaevinde tek kişilik hücrede kaldığını aktardı. Göktaş’ın yalnızlıktan şikayetçi olmadığını belirten Altaylı, komedyenin çok konuşkan ve aşırı sosyal bir yapıya sahip olmadığını yazdı. Kendi cezaevi deneyimine de değinen Altaylı, Göktaş’ın durumunu anlayabildiğini ifade etti.

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YAN HÜCRELERDE TANIDIK İSİMLER VAR

Altaylı’nın aktardığına göre Göktaş’ın sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede gazeteci Cem Küçük bulunuyor. Diğer yan hücrede ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kalıyor. Göktaş’ın bu isimlerle hücreler arası bağırarak sohbet etmediğini belirten Altaylı, buna rağmen yan hücrelerden gelen yüksek sesli konuşmaları duyabileceğini ifade etti.

“YENİ STAND-UP GÖSTERİSİ İÇİN MALZEME ÇIKACAK”

Altaylı, Göktaş’ın cezaevindeki çevresinde yaşananları gözlemleyebileceğini belirterek yazısını dikkat çeken bir ifadeyle tamamladı. Altaylı, “Büyük ihtimalle yeni stand-up gösterisi için bunlardan epey bir malzeme çıkaracak” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Fatih Altaylı Cem Küçük Haluk Levent
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