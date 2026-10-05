Afyonkarahisar’da bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. Festival kapsamında dinleyicileriyle buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, konser esnasında verilen arada talihsiz bir kaza geçirdi.

Şarkılarını söyleyip konser arasına geçtiği sırada merdivenlerden düşen Merve Özbey’e ilk müdahale, alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaşanan olayın ardından apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının sağlık durumu hayranları tarafından büyük merak konusu oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama videosu yayınlayan Merve Özbey, tedavisine devam edilmek üzere İstanbul’a getirildiğini ve kendi doktoruna götürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Haberlere de konu olmuş. O yüzden böyle minik bir açıklama yapmak istedim. Dün konser esnasında ara verdiğimiz sırada maalesef merdivenden düştük, doğru. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik ve kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol diye çıkmış ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Cuma günkü ve cumartesi günkü ve pazar günkü konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız için ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum, ihtiyaç var çünkü. Her şey yolunda, merak etmeyin. Sevgiler."