Manifest son konserinde gözyaşlarına boğuldu
2026 Türkiye turnesinin son konserini İzmir’de veren Manifest, üç gün üst üste binlerce hayranıyla buluştu. Konserin sonunda gözyaşlarını tutamayan grup üyeleri, “Tekrar görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda etti.
Son dönemin en popüler müzik grubu Manifest, 2026 Türkiye turnesinin son konserini İzmir’de verdi. İzmir’de üç gün üst üste sahne alan grup, final konserinde gözyaşlarını tutamadı.
Her şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Manifest, Türkiye turnesinin son durağında İzmir’de hayranlarıyla buluştu. Grup, kentte üç gün boyunca binlerce kişiye konser verdi.
Turnenin son konserinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Manifest üyeleri, sahneden hayranlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
“TEKRAR GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”
Konserin son bölümünde gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan grup üyeleri, hayranlarına “Tekrar görüşmek dileğiyle” diyerek veda etti.
Grubun vedası sırasında alanda duysusal anlar yaşandı.
“TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR” SLOGANLARI
Manifest üyelerinin gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasının ardından hayranları gruba destek verdi. Konser alanında hep bir ağızdan “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganları atıldı.
Binlerce kişinin eşlik ettiği konser, Manifest’in 2026 Türkiye turnesinin finali olarak kayıtlara geçti.
Dün İzmir'de sahne alan Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede ellerinde Türk bayraklarıyla kutladı.
TOLGA AKIŞ TUTUKLANMIŞTI
Manifest grubu ve Hypers şirketinin kurucusu Tolga Akış, 28 Ağustos 2026’da adliyeye sevk edilmişti.
Savcılıkta ifade veren Akış, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmıştı. Akış’ın Manifest’in İzmir konserlerine katılmak üzere İzmir’e gitmeye hazırlandığı sırada havalimanında gözaltına alındığı belirtilmişti.