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Halk TV Magazin Kazım Koyuncu filminin yeni kadın başrolü belli oldu! Biran Damla Yılmaz'ın yerine geldi

Kazım Koyuncu filminin yeni kadın başrolü belli oldu! Biran Damla Yılmaz'ın yerine geldi

Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan “Kazım” filminde kadın başrol değişti. Biran Damla Yılmaz’ın yerini, Şifanur Gül aldı.

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Kazım Koyuncu filminin yeni kadın başrolü belli oldu! Biran Damla Yılmaz'ın yerine geldi
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Ödüllü yönetmen Özcan Alper imzasını taşıyan ve Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan “Kazımfilminin hazırlıkları sürerken, önemli bir değişiklik yaşandı. Filmin kadın başrol karakteri Gönül Bozoğlu’nu canlandıracak isim değişti.

Daha önce rol için anlaşılan Biran Damla Yılmaz, “Halef” dizisinin çekim takvimi nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için yeni bir kadın oyuncuyla anlaşıldı. Kazım Koyuncu’nun nişanlısı Gönül Bozoğlu karakterine Şifanur Gül'ün hayat vereceği öğrenildi.

Kazım Koyuncu filminin yeni kadın başrolü belli oldu! Biran Damla Yılmaz'ın yerine geldi - Resim : 1

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BAŞROLDE CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU VAR

Filmin başrolünde ise Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. Hazırlıkları hızla süren “Kazım” filminin çekimlerine kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

Senaryosu Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper tarafından kaleme alınan yapım, sanatçının hayatını ve müzik mirasını sinema perdesine taşımayı hedefliyor.

Kazım Koyuncu filminin yeni kadın başrolü belli oldu! Biran Damla Yılmaz'ın yerine geldi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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