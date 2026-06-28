Can Yaman'dan ünlü yapımcıya sert sözler! 'Senin bütçen benim kaşeme yetmez'

Yapımcı Faruk Turgut'un İzzet Çapa'ya verdiği röportajda Can Yaman hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. "Can Yaman'la yeniden çalışır mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Turgut, oyuncuyla geçmişte yaşadıkları sorunları anlattı. Bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan Can Yaman, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaparak eski yapımcısına çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Faruk Turgut, röportajında Can Yaman'ın "Erkenci Kuş" dizisiyle büyük bir çıkış yakaladığını, birlikte yeni bir projeye başlamayı planladıklarını ancak yaşanan bazı olaylar nedeniyle bu projenin gerçekleşmediğini söylemişti.

Yapımcının açıklamalarının ardından Can Yaman, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"100 BİN EURO İSTEDİN"

Kariyerini İtalya'da sürdüren ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vah vah, zavallı Faruk Turgut... Bilseydim çiçek yollardım. Beyin ölümün gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin.

Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... 'El Turco' tutmamış da bilmem ne... Oysa dizi daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'da yayınlandığı elit platformun en çok izlenen yapımı oldu. Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye Disney'den 100 bin euro istedin. Sanki seninle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın.

"SAYEMİZDE İFLAS ETMEKTEN KURTULDUN"

'Sandokan' bütün dünyayı kasıp kavuruyor. İtalya'da almadığı ödül kalmadı. Her neyse... Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki, bana yaptığın her kötülük için artık 'iyi ki yapmışsın' diyorum.

'Erkenci Kuş' yüzü aşkın ülkeye satıldı ve sayemizde iflas etmekten kurtuldun. Buna rağmen bize yurt dışı satış paylarımızı ödemedin, bin bir türlü taklayla hakkımızı vermedin. Sağlık olsun.

Benim yurtdışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı...

"ALLAH TÜM OYUNCULARI SENİN GİBİ YAPIMCILARDAN KORUSUN"

Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelledin. Sonra yurt dışına gidip kimseye müdahale edemediğini görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana gösterdiği ilgiyi duyunca iyice bilenip düşman oldun. Ne güzel dünya...

Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun. Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name kurbanlarına zulmetmeye devam et. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacak ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım."

GÖZLER FARUK TURGUT'A ÇEVRİLDİ

Can Yaman'ın sert ifadeler içeren paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yaşanan polemiğin ardından gözler şimdi yapımcı Faruk Turgut'tan gelecek olası açıklamaya çevrildi.