Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcının durumu kritik! 'Beni buradan çıkarın' dedi

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

67 yaşındaki sanatçının 30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 1 Eylül'de ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olgun'un bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Koldaş, yoğun bakımda kızının Olgun'u görmesine izin verildiğini ve kızına "Beni buradan çıkarın" dediğini söyledi.

Olgun, yoğun bakımdan normal odaya geçirildi. Normal odaya alındıktan iki gün sonra, sanatçının bu kez de "Beni evime götürün" dediği öğrenildi.

Olgun'un bu isteğinin yerine getirildiğini aktaran Koldaş, sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.

EVİNDE 24 SAAT HEMŞİRE GÖZETİMİNDE

Soner Olgun'un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu belirtildi.

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Özlem Koldaş, Soner Olgun'un sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi."