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Halk TV Magazin Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti

"Yüzme bilmiyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin jet ski görüntüleri viral olmuştu. "Benim gözüm karadır" diyen ünlü şarkıcı, yüzme öğrenmek için harekete geçti.

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Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 1
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Kendine özgü tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de konser veren Tilbe, bu kez tatil için bulunduğu Bodrum'da objektiflere takıldı.

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 2
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Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir açıklama uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Yüzme bilmiyorum" sözleriyle dikkat çekerken, bu açıklamasının ardından yaptığı hareket gündem olmuştu.

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 3
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Gittiği tatil beldesinde jet ski kullanan ünlü şarkıcı, su üzerindeki hareketleriyle dikkat çekti. Tilbe'nin dalgaların üzerinde sergilediği performans sosyal medyada da ilgi gördü.

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 4
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Jet ski üzerindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan Yıldız Tilbe, "Benim gözüm karadır. Cesur kadınım, aksiyon severim" demişti.

Bu sözlerin ardından Tilbe, bu kez yüzme konusunda da harekete geçti.

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 5
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Sabah'ın haberine göre, Tilbe, önceki gün Bodrum'da tek başına denize girdi.

Ünlü şarkıcı, ilk olarak su üzerinde kalmayı denedi. Ardından kulaç atmaya ve ayaklarını çırpmaya çalıştı.

Videosu viral olmuştu: Yıldız Tilbe harekete geçti - Fotoğraf: 6
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Daha önce "Yüzme bilmiyorum" diyerek dikkat çeken Yıldız Tilbe, bu kez yüzmeyi öğrenmek için denizde pratik yaptı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe
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