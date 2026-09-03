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Kanser tedavisi gören Gül Onat yeniden ameliyat oldu!

Pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat, böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle yeniden ameliyat oldu.

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Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. 72 yaşındaki oyuncu, yeniden operasyon geçirdiğini açıkladı.

Daha önce kemoterapi nedeniyle saçlarını kestirdiğini açıklayan usta oyuncu, bu kez böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle ameliyat olduğunu belirtti.

Onat, doktorların daha önce tümörler nedeniyle böbrek yollarına stent yerleştirdiğini ifade ederek son operasyonunun ardından yapılan kontroller hakkında da bilgi verdi.

Kanser tedavisi gören Gül Onat yeniden ameliyat oldu! - Resim : 1

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“KUYRUĞU DİK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM”

Yaşadığı zorlu sağlık sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten usta oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böbrek yollarımdan bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomi... Sonografi çektiler. Onlarla meşgulüm. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey hep söylüyorum yani. Bu günleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kanser Oyuncu
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