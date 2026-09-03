'Bir haftada 8 kilo verdim' diyen Tarık Mengüç o isimlere isyan etti

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kontrol için gittiği hastanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Mengüç, yalnızca bir haftada 8 kilo verdiğini açıkladı. Sanat camiasındaki bazı isimlere de sitem eden ünlü şarkıcı, kendisini zor günlerinde arayıp sormayanlara tepki gösterdi.

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından tedavisi tamamlanan ve kontrollerine devam eden Tarık Mengüç, yaşadığı sürecin kendisini oldukça yıprattığını söyledi.

Bir hafta içerisinde 8 kilo verdiğini açıklayan Mengüç, hastalık döneminde yaşadığı zorlu günlerin yanı sıra sanat camiasındaki bazı dostlarının ilgisizliğinin de kendisini kırdığını dile getirdi.

Mengüç, hastalığı sürecinde sanat camiasından bazı kişilerin kendisini arayıp sormamasına tepki gösterdi.

YANINDA OLAN İKİ İSMİ AÇIKLADI

Tarık Mengüç, hastane sürecinde kendisini telefonla arayarak destek olan sanatçı dostlarını da açıkladı.

Ünlü şarkıcı, kendisini ilk arayan isimlerden ikisinin Hülya Avşar ve Davut Güloğlu olduğunu söyledi. Mengüç, bu iki sanatçının ilgisini ve duyarlılığını unutmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İlk etapta apandisit şüphesiyle değerlendirilen ünlü şarkıcının yapılan tetkiklerinde bağırsağında kitle tespit edilmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan Mengüç'ün bağırsağındaki kitle operasyonla çıkarılarak patolojiye gönderilmişti.

Patoloji sonucunu günlerce bekleyen Mengüç, daha sonra sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yapılan incelemede kitlenin temiz çıktığı açıklanmıştı.