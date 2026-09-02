Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü
Hollywood’un ünlü oyuncusu Adrien Brody, New York metrosunda ortaya çıktı. Oscar ödüllü oyuncuyu görenler şaşkına döndü.
Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, New York’ta bir arkadaşıyla metroya binerken görüntülendi. Metrodakiler ünlü oyuncuyu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Pazartesi günü New York metrosunda görüntülenen Brody, dikkat çekmemek için tamamen siyah kıyafetler tercih etti. Ünlü oyuncu; beyzbol şapkası, tişört, pantolon ve spor ayakkabısıyla metroda yolculuk yaptı.
New York doğumlu olan Brody’nin şehirde son dönemde sık sık görüntülendiği biliniyor. “Piyanist” ve “The Brutalist” gibi yapımlarla tanınan Brody, daha önce verdiği röportajlarda çocukluğunda okula gitmek için sık sık metro kullandığını anlatmıştı.
Drama okuluna ulaşabilmek için dört farklı metroya bindiğini söyleyen Brody, New York metrosunda karşılaştığı insanların kendisi için önemli bir gözlem kaynağı olduğunu belirtmişti.
Brody, yıllar önce yaptığı bir açıklamada da asıl oyunculuk eğitimlerinden bir bölümünü metro yolculuklarında aldığını dile getirmişti.
Adrien Brody’nin Broadway’de sahne aldığı “The Fear of 13” oyununun resmi açılışı 15 Nisan’da James Earl Jones Theatre’da yapıldı. Oyuncu, yapımın son performansını ise 28 Haziran’da gerçekleştirdi.