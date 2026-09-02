Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Hollywood’un ünlü oyuncusu Adrien Brody, New York metrosunda ortaya çıktı. Oscar ödüllü oyuncuyu görenler şaşkına döndü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 1
1 6

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, New York’ta bir arkadaşıyla metroya binerken görüntülendi. Metrodakiler ünlü oyuncuyu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 2
2 6

Pazartesi günü New York metrosunda görüntülenen Brody, dikkat çekmemek için tamamen siyah kıyafetler tercih etti. Ünlü oyuncu; beyzbol şapkası, tişört, pantolon ve spor ayakkabısıyla metroda yolculuk yaptı.

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 3
3 6

New York doğumlu olan Brody’nin şehirde son dönemde sık sık görüntülendiği biliniyor. “Piyanist” ve “The Brutalist” gibi yapımlarla tanınan Brody, daha önce verdiği röportajlarda çocukluğunda okula gitmek için sık sık metro kullandığını anlatmıştı.

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 4
4 6

Drama okuluna ulaşabilmek için dört farklı metroya bindiğini söyleyen Brody, New York metrosunda karşılaştığı insanların kendisi için önemli bir gözlem kaynağı olduğunu belirtmişti.

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 5
5 6

Brody, yıllar önce yaptığı bir açıklamada da asıl oyunculuk eğitimlerinden bir bölümünü metro yolculuklarında aldığını dile getirmişti.

Hollywood’un ünlü oyuncusu metroda ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü - Fotoğraf: 6
6 6

Adrien Brody’nin Broadway’de sahne aldığı “The Fear of 13” oyununun resmi açılışı 15 Nisan’da James Earl Jones Theatre’da yapıldı. Oyuncu, yapımın son performansını ise 28 Haziran’da gerçekleştirdi.

Oyuncu Metro
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro