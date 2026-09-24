Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı!

Kadir İnanır’ın mirası üzerinden başlayan tartışma, yeni bir boyut kazandı. Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında yaşanan gerilimin ardından Acar’ın hukuki yollara başvurduğu ve Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verildiği öğrenildi.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışması, Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında karşılıklı açıklamalara neden oldu.

Levent İnanır’ın dayısı Kadir İnanır hakkında yaptığı “irade sorunu vardı” şeklindeki sözlerine Neslihan Acar’dan sert tepki geldi.

Acar, Kadir İnanır’ın kendisine ve çocuğuna kattıkları için minnettar olduğunu belirterek, “Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

LEVENT İNANIR'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Acar, bu açıklamasının ardından 14 yıl önce Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü ileri sürdü. Acar ayrıca, İnanır'ın o dönemde çektiğini belirttiği şiddet fotoğrafını gönderdiğini ve tehdit edildiğini iddia etti.

LEVENT İNANIR HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yaşananların ardından Neslihan Acar eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdı.

Acar’ın menajeri Özlem Ülüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.

Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz.

Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz."

Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilmiş, Levent İnanır "Dayımın irade sorunu vardı" diyerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.