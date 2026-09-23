Kadir İnanır'ın inşaatta çalışan yeğeninden miras açıklaması!

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardından tartışmalar sürerken, İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır, inşaatta çalışırken görüntülendi.

Fatsa Life'tan Zafer Akbaş'ın haberine göre, inşaat işiyle uğraşan Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar hakkında konuştu.

Amcasının aldığı karara saygı duyduğunu belirten Fırat İnanır, “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerini kullandı.

Fırat İnanır'ın inşaatta çalışırken görüntülenmesi ve miras tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada da gündem oldu.

DİĞER YEĞENLERİNDEN DE MİRAS AÇIKLAMASI GELDİ

Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder de açıklama yaptı.

Mirastan hak talep edip etmeyecekleri sorusuna, “Ben hak talep etmeyeceğim. Hukuk bana ne hak veriyorsa onu alırım” şeklinde yanıt verildi.

LEVENT İNANIR'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kadir İnanır'ın diğer yeğeni Levent İnanır'ın vasiyetle ilgili daha önce yaptığı açıklamalar ise tartışmalara yol açmıştı.

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını belirterek, "Dayımın irade sorunu vardı" demişti.

Levent İnanır, kendisine “bir kol saati, bir kravat dahi bırakmadığını” ifade etmiş ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Levent İnanır'ın sözleri başta eski eşi Neslihan Acar olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti.

28 yasal mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın 2022 yılında doktor raporu ve iki şahit huzurunda noterde hazırlattığı vasiyetinde tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilmişti.