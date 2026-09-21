Neslihan Acar'dan eski eşi Levent İnanır'a cevap: İstediği kadar inkar etsin, şahitler ne olacak?

Oyuncu Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Acar, İnanır’ın sözlerine şaşırdığını belirterek, “Çok şaşkınım! Yine ne dediğini bilmiyor? Beni 14 yıl önce kendisi darp etti. İstediği kadar inkâr etsin, olayı başkasına mal etmeye çalışsın, olayı bilen o kadar şahit ne olacak? O insanların yüzüne nasıl bakacak? O insanlar çıkıp konuşursa ne diyecek? Bu şiddet olayı bir kere değil, defalarca yaşandı. Şiddetin dozunu da tartışmayalım!" dedi. Acar, 20 yıllık birliktelikleri boyunca şiddetin farklı biçimlerine maruz kaldığını, İnanır’ın yakın akrabaları ve arkadaşlarının da bu durumlara şahit olduğunu söyledi.

"SON ŞİDDET OLAYINI 2018’DE YAŞADIM"

Acar, ayrılığın ardından kızı Öykü nedeniyle yıllar sonra bir araya geldiklerinde de şiddet gördüğünü öne sürdü. 2018 yılında yaşandığını belirttiği son olayda; Levent İnanır’ın üzerine yürüdüğünü ve kızının koluna vurarak evi terk ettiğini aktaran Acar, son gelişmelerin ardından hukuki önlemler almaya başladığını belirtti.

JÜLİDE KURAL AÇIKLAMASINA TEPKİ

Levent İnanır’ın, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’a ilişkin sözlerine ve kendisine dair "Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır" ifadelerine tepki gösteren Acar, şunları söyledi:

"Jülide Kural’ı hayatımda 5 kez gördüm. Cenazenin ardından aradım, hatırını sordum. Onun dışında kendisiyle hiçbir bağım yok. Jülide hanım düşmanımız değil, Kadir İnanır’ın emaneti bize… Levent basına Jülide’den menfaatim olduğunu gibi saçma bir iddia öne sürmüş. Kendine hayali düşmanlar yaratıp onlarla kavga ediyor. Böyle bir adam da ne yazık ki benim yaşam sınavımmış. Ancak benim özgür irademle yaptığım yorumları ne tehditle, ne ricayla, ne de iftiralarla kimse engelleyemez"

"KADİR İNANIR KİMSENİN TEKELİNDE OLAMAZ"

Kadir İnanır’ın Türk oyunculuk ve sinema dünyasının önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Acar, "Bu ülkenin ve gönül verdiğim oyunculuk ve sinema dünyasının en büyük değerlerinden Kadir İnanır’a herkes gibi sahip çıkmak adına —ki Kadir İnanır kimsenin tekelinde olamaz, tüm sevenlerine aittir— fikrimi söyledim, söylerim, söyleyeceğim. Yaptığım açıklamada ilgili kişinin adı dahi geçmemesine rağmen gösterilen bu alınganlığı anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

"BU KONUYU BURAYA TAŞIYAN BEN OLMADIM"

Acar ayrıca ailesine gönderilen fotoğraf ve beraberindeki tehdit içerikli mesajın kamuoyunun gündemine gelmesinden kendisinin sorumlu olmadığını belirtti. Yaşananlara tanıklık eden ortak dostlar, akrabalar, arkadaşlar ve konu komşunun bulunduğunu ifade eden Acar, fotoğraf nedeniyle kendisinin ve ailesinin yaşadığı duygunun ancak bunu yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini söyledi.

77 yaşındaki annesine gönderilen mesajın kendisini etkilediğini ve son birkaç gündeki süreci sağlıklı yönetememesinin nedeninin bu olduğunu belirten Acar, ailesine ve savunduğu değerlere gölge düşürmemek adına ailevi sorunlarını kamuoyu önünde yaşamamayı tercih ettiğini söyledi. Konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan tarafın kendisi olmadığını vurgulayan Acar, özgür iradesiyle yaptığı açıklamalara tehdit veya baskıyla müdahale edilmesini kabul etmediğini belirterek, 44 yıllık oyunculuk hayatı boyunca doğru bildiklerini söylediğini ve söylemeye devam edeceğini ifade etti. (Birsen Altuntaş)