İtalyan müziğinin efsane ismi Peppino di Capri hayatını kaybetti

Dünya müziğinin ve İtalyan popunun en köklü çınarlarından biri olan Peppino di Capri, 86 yaşında aramızdan ayrıldı.

Asıl adı Giuseppe Faiella olan ve 27 Temmuz'da 87. yaş gününü kutlamaya hazırlanan dünyaca ünlü sanatçı, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Nesiller boyu dinlenen şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçının cenazesi, pazar günü İtalya'nın Napoli Körfezi'nde yer alan doğum yeri Capri adasında son yolculuğuna uğurlanacak.

NİNO VARON: "ANNEM'E EVİMİZDE 'ROBERTA'YI ÇALDIĞINI UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Acı haberi, müzik dünyasının tanınan isimlerinden Nino Varon sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Varon, derin üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm…müziği…şarkıları ve Annem’e bizim evde gitarımla çaldığı meşhur “ROBERTA” şarkısını unutmam mümkün değil…Toprağın bol olsun arkadaşım…."

PEPPİNO Dİ CAPRİ KİMDİR?

1939 yılında Capri adasında dünyaya gelen Peppino di Capri (gerçek ismiyle Giuseppe Faiella), İtalyan müziğinin en saygın şarkıcı ve bestecileri arasında yer alır.

60 yılı geride bırakan devasa kariyeri boyunca kendine has gözlükleri, piyanosu ve kadife sesiyle romantizmin simgelerinden biri haline gelmiştir.

Özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan sanatçı, geleneksel Napoliten melodilerini rock'n'roll ve twist gibi dönemin modern ritimleriyle harmanlayarak İtalyan pop müziğine yepyeni bir soluk getirmiştir.

Sanatçı, İtalya'nın prestijli Sanremo Müzik Festivali'nde iki kez birincilik kürsüsüne çıkmıştır. Bu başarıları; 1973 yılında "Un grande amore e niente più" ve 1976 yılında "Non lo faccio più" adlı şarkılarıyla elde etmiştir.

Sanatçının tüm dünyada geniş kitlelere ulaşan en büyük hitleri arasında ise hüzünlü ve romantik yapısıyla tanınan "Champagne" ile "Roberta" şarkıları yer almaktadır.