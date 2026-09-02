Hayko Cepkin bırakacağı tarihi açıkladı: Son verme kararı aldım

Türk rock müziğinin ünlü ismi Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Yıllardır yüksek tempolu sahne performansları ve dikkat çeken şovlarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı, mevcut konser versiyonuna 11 Mart 2028'de son vereceğini duyurdu.

Cepkin, bu tarihte 50'nci yaşına gireceğini belirterek kararının uzun süredir üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ifade etti.

"BU KONSER HALİMİZE BİR SON VERME KARARI ALDIM"

Kariyerinde doğru zamanda değişim yapmanın önemine değinen Cepkin, kararının arkasındaki düşünceyi şu sözlerle anlattı:

"Aslında bu geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde çok ciddi düşündüğüm ve görmüş olduğum örneklere baktığım zaman aslında insanların kariyerlerini doğru yerde doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum 'Umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim' duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart'ında 50'nci yaşıma girdiğimde konserle alakalı yapmış olduğumuz bu versiyonla, bu projeyle bu konser halimize bir son verme kararı aldım."

"SON KONSERLER EN İYİ BULUŞTUĞUMUZ KONSERLER OLACAK"

Hayko Cepkin, 2028 yılına kadar vereceği konserlerin kendisi ve hayranları açısından özel bir anlam taşıyacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yani 2028 yılı 11 Mart'ına kadar yapacağımız son konserler bizim en iyi buluştuğumuz, en iyi kudurduğumuz en iyi birbirimize hatıra bıraktığımız son seri konserler olacak. İnancımız şu yönde; yapmış olduğumuz konser versiyonunun Türkiye standartları içerisinde çok yüksek bir yerde olduğunu ve yapabileceğimiz maksimum güçte sizlere ulaşabileceğimiz, kendimizi ulaştırabileceğimiz en iyi performansa eriştiğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple de artık bunun da üstüne çıkabilmeyi, yapabilmeyi istiyorsak ki biliyorsunuz ikişer, üçer, beşer yılda bir versiyon ve varyasyonlar değiştiriyorum."

"AMACIM KABUK DEĞİŞTİRİP YENİ ÜRETİMLERE YELKEN AÇMAKTIR"

Cepkin, açıklamasının yanlış anlaşılmaması için sosyal medya paylaşımına ayrıca yazılı bir not da ekledi. Sanatçı, müziği ve sahneyi tamamen bırakmayacağının altını çizerek yeni projelere yönelmek istediğini belirtti:

"Mevcut konser versiyonumuz 11 Mart 2028 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihe kadar konser turne yolculuğumuz güldür güldür devam edecektir. Bu sürede müzikal, tiyatro ve kızılordu turnelerimiz de devamlılık gösterecektir. Amacım kabuk değiştirip yeni üretimlere yelken açmaktır. İddialı ve zor bir karardır ama asla tekrara düşmeyecek ve risk almaktan çekinmeyen bünyem için mantıklı bir karardır. Daha çooook görüşeceğiz. Şimdi yeni üretimlerin zamanıdır. Sizleri seviyorum."