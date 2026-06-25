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Halk TV Magazin Hande Erçel'in kırmızı halı kombini tam not aldı: Bir gören bir daha baktı

Hande Erçel'in kırmızı halı kombini tam not aldı: Bir gören bir daha baktı

Marka elçisi olduğu takı firmasının Paris’te düzenlenen davetine katılan Hande Erçel dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı etkinlikte stili ile dikkatleri üzerine çekti.

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Hande Erçel'in kırmızı halı kombini tam not aldı: Bir gören bir daha baktı
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Kanal D’de yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide canlandırdığı Selin karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu zaman zaman oyunculuk performansına yönelik ağır eleştirilere maruz kalsa da ekranlarda ve dijital platformlarda başarılı projelere imza atmayı sürdürüyor.

HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ


Güzel oyuncunun son dönemde ses getiren projeleri arasında Rüzgâra Bırak ve İki Dünya Bir Dilek gibi dijital platformlarda yer alan dizileri de bulunuyor. Rol aldığı dijital projelerle ve fırtınalı aşk hayatıyla sıklıkla magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu son olarak Paris’te katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle hayranlarını büyüledi. Paylaştığı kare beğeni yağmuruna tutuldu.

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ELBİSESİ GEORGES CHAKRA HAUTE COUTURE İMZALI

Erçel, Georges Chakra Haute Couture imzalı beyaz tonlardaki gösterişli elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.Derin dekoltesi, drapeli kesimi ve tüy detaylarıyla öne çıkan tasarımı, Pomellato'nun yüksek mücevher koleksiyonundan seçilen zümrüt ve pırlanta kolyeyle tamamlayan oyuncu sevenlerinden tam not aldı.

Hande Erçel'in kırmızı halı kombini tam not aldı: Bir gören bir daha baktı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hande Erçel Paris
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