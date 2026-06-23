Nebahat Çehre'nin son hali gündem oldu

1960 yılında Türkiye güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden usta sanatçı, 1961 yılından bu yana dahil olduğu birçok projeyle Türk halkının sevgisini kazandı.

Acı Hayat, Balatlı Arif, Çirkin Kral Affetmez, Kamalı Zeybek gibi birçok başarılı projeyi kariyerine sığdıran Çehre, 2008 yılında ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile de çok konuşulmuştu. Yeşilçam yıldızının dönem projelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansı da takdir toplamıştı.

FİZİĞİNE VE GÜZELLİĞİNE BEĞENİ YAĞDI

82 yaşındaki Çehre, bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etse de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı fotoğrafta şıklığıyla dikkat çeken usta oyuncunun yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği beğeni topladı. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören sanatçının yıllar içinde güzelliğini koruyabilmesi sosyal medyada gündem oldu.

İşte, Nebahat Çehre'nin ilgi odağı olan o paylaşımı: