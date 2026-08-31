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Halk TV Magazin Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti

Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti

Edirne’nin İpsala ilçesinde sahne alan Hakan Altun, konser sonunda Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın sürpriziyle karşılaştı. Kerman’ın verdiği hediye, Altun’u şaşırttı.

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Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti

Edirne’de bu yıl 25’incisi düzenlenen Tarım ve Çeltik Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Hakan Altun, konserin ardından kendisine verilen hediyeyle şaşkınlık yaşadı.

Hakan Altun, İpsala’da bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Tarım ve Çeltik Festivali’nde hayranlarıyla buluştu. Sahne performansında ‘Hani Ay Geceden Işıklı’, ‘Ağlamak Yok Yüreğim’, ‘Gönül Yarası’, ‘Bir Telefon’ ve ‘Yorgun Yıllarım’ gibi parçalarını seslendiren Altun’a, festival alanını dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti - Resim : 1

Konserin sona ermesinin ardından sahneye çıkan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Hakan Altun’a sürpriz bir hediye takdim etti.

Kerman, içerisinde Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve yöreyle özdeşleşen İpsala pirincinin yer aldığı çeyiz sandığını ünlü şarkıcıya verdi.

Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti - Resim : 2

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ÇEYİZ SANDIĞI HEDİYE ETTİ

Kerman, Hakan Altun’un bekar olduğunu hatırlatıp, çeyiz sandığının evlilik hazırlıklarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Çeyiz sandığına Kuranı Kerim ve Türk bayrağı koyarlar. Biz de sandığa, 'İpsala'mızın pirinci dünyada bir inci’ diyerek ilçemizin pirincini koyduk. İpsala pirincinin tanıtımına verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Hakan Altun da aldığı hediyenin annesini de çok mutlu edeceğini belirterek, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a teşekkür etti. (DHA)

Hakan Altun sahnede neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanı hediye etti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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