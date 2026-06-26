Fatih Ürek'in ablasından miras açıklaması! 'Hepsini satacağız'

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in vefatının ardından mirasıyla ilgili yeni açıklama geldi. Ablası Selvi Ürek, sanatçının mirası için nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.

2. Sayfa'ya konuşan Selvi Ürek, "Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız. Ondan anı olarak sadece bir bileklik aldım. Takılarının bir kısmını almak isteyen aldı, bir kısmı da satıldı." dedi.

"GELİRİ BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Selvi Ürek, kardeşler arasında miras nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını da vurgulayarak, "Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in borçlarıyla ilgili ise ''O kadar çok maddi birikimi yokmuş. Sadece hayat poliçeleri yaptırmış. Borçları vardı, kredi kartları ve avansları. Tabii hastalanınca o avansları iade etmek durumunda kaldık. Kendi öz kaynakları borçları ödedi." şeklinde konuştu.

170 milyon TL olduğu iddia edilen Bodrum'daki evin satılması haberleriyle ilgili de konuşan Selvi Ürek, "Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var." dedi.