Mirasçılar dikkat: Miras davalarında yeni dönem

TBMM tatile girmeden yasalaşması öngörülen yeni torba kanun paketiyle, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında taşınmazların icra yoluyla dışarıya ucuza satışının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenleme kapsamında miras kalan konut ve arsaların satışa çıkarıldığı ilk açık artırmaya dışarıdan yabancı kimse dahil olamayacak; ihale kapalı devre sadece mirasçılar arasında gerçekleşecek.

YARGIDA YETKİ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Bununla birlikte, yeni düzenlemeyle mahkemelerin iş yükünü hafifletmek maksadıyla idari yargıda tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek davaların yetki kapsamı genişletilecek. Buna göre, konusu 486 bin Türk Lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacak.

BİLİRKİŞİ SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan teknik veya özel uzmanlık gerektirmeyen, hukuki bilgiyle çözüme kavuşturulabilecek konular için bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında disiplin işlemi uygulanabilecek. Yapılacak olan düzenlemeyle, bu tür durumlarda hâkim ve savcılara uyarma cezası verilebilmesine de imkan tanınacak.

Söz konusu düzenlemenin, yargılama süreçlerinde gereksiz bilirkişi raporlarının önüne geçerek davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

Yeni yasa paketiyle birlikte, miras kalan konut, arsa ve arazi gibi taşınmazların icra kanalıyla değerinin altında yabancılara satılması da engellenecek. Bu kapsamda, taşınmazlar için düzenlenecek ilk açık artırmaya dışarıdan katılım sağlanamayacak; ihale kapalı devre yöntemiyle sadece mirasçıların arasında yapılacak.

12. Yargı Paketi’ndeki reformlar bununla da sınırlı kalmayacak. Yargıtay’ın bozma yetkisi de sınırlandırılıyor. İstinaf kontrolünden geçmiş dava dosyalarında Yargıtay, bundan sonra yalnızca görev veya yetki gibi usul gerekçeleriyle bozma kararı veremeyecek. Düzenlemeyle birlikte, dosyaların mahkemeler arasında yıllarca gidip gelmesi engellenecek.