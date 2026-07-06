Ersun Yanal Dünya Kupası'nı bırakıp Bodrum'a geldi

Bir süredir ABD'de yaşamını sürdürdüğü konuşulan teknik direktör Ersun Yanal, Dünya Kupası devam ederken rotasını Türkiye'ye çevirdi. Deneyimli teknik adam, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı.

Ersun Yanal'ın geçtiğimiz aylarda ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentine taşındığı iddia edilmişti. Yanal'ın burada birkaç ev satın aldığı, evlerden birinde yaşadığı, diğerlerini ise kiraya vererek gelir elde ettiği öne sürülmüştü.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nı yakından takip eden Ersun Yanal'ın, Türkiye'nin turnuvaya veda etmesinin ardından tatil için Bodrum'a geldiği belirtildi.

BODRUM'DA AİLESİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ün haberine göre Ersun Yanal, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte Bodrum Ortakent'te bulunan bir plajda görüntülendi. Ailesiyle sakin bir gün geçiren Yanal'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı.

64 yaşındaki teknik direktör, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmedi. Gün boyunca eşi ve ailesiyle ilgilenen Yanal, plajda dinlenerek tatilin tadını çıkardı.