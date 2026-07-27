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Halk TV Magazin Erdal Özyağcılar yol tarifi istedi! Aldığı hediyeyle şaşkına döndü

Erdal Özyağcılar yol tarifi istedi! Aldığı hediyeyle şaşkına döndü

Yazlığına giderken yolunu şaşıran Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği bir vatandaşın sürpriziyle karşılaştı. Usta oyuncuya hediye edilen mavi yumurtalar ve aralarındaki samimi diyalog dikkat çekti.

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Bursa’da yolunu kaybeden ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, yol sorduğu vatandaşla yaşadığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşın kendisine mavi yumurta hediye ettiği o anlar da paylaşılan görüntülere yansıdı.

Bursa’da dün yazlığına giderken yolu şaşıran ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi’nden geçtiği sırada bir kadından yol tarifi istedi.

Usta oyuncu ile kadın arasında geçen sıcak ve samimi sohbet, kameraya yansıdı. Özyağcılar, “Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" dedi.

Erdal Özyağcılar yol tarifi istedi! Aldığı hediyeyle şaşkına döndü - Resim : 1

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MAVİ YUMURTA VERDİ

"Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyen kadın ise “Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin sağlıklı, uzun ömür versin” diyerek oyuncuya yumurta da verdi.

Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları alarak yola çıkan Erdal Özyağcılar, o sohbeti sanal medya hesabından paylaştı. (DHA)

Erdal Özyağcılar yol tarifi istedi! Aldığı hediyeyle şaşkına döndü - Resim : 3

Erdal Özyağcılar yol tarifi istedi! Aldığı hediyeyle şaşkına döndü - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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