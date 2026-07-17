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Edis 47 milyon lirayı gözden çıkardı! Acun Ilıcalı ve Mesut Özil’e komşu oldu

Edis, Çeşme'deki milyonlarca liralık yatırımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Acun Ilıcalı ve Mesut Özil gibi birçok ismin yazlıklarının bulunduğu bölgede 47 milyon liralık lüks bir villa satın aldı.

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Edis 47 milyon lirayı gözden çıkardı! Acun Ilıcalı ve Mesut Özil’e komşu oldu
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Sahne performansları ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Edis, bu kez yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, yaz aylarının gözde tatil merkezi Çeşme'de lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

Edis'in, Çeşme'nin gözde bölgelerinden Dalyan'da, Sakız Adası manzarasına sahip bir villa aldığı belirtildi. Ünlü şarkıcı, Çeşme'de yazlıkları bulunan Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Barış Falay, Ezgi Mola ve Tümer Metin gibi birçok ünlü isme de komşu oldu.

Edis 47 milyon lirayı gözden çıkardı! Acun Ilıcalı ve Mesut Özil’e komşu oldu - Resim : 1

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1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Hürriyet'in haberine göre Edis'in yeni villası için 1 milyon dolar yani yaklaşık 47 milyon TL ödediği öğrenildi. Ünlü şarkıcının, evi satın aldıktan sonra kendi zevkine uygun şekilde baştan sona dekore ettirdiği belirtildi.

Edis 47 milyon lirayı gözden çıkardı! Acun Ilıcalı ve Mesut Özil’e komşu oldu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Mesut Özil Şarkıcı
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