Edis 47 milyon lirayı gözden çıkardı! Acun Ilıcalı ve Mesut Özil’e komşu oldu

Sahne performansları ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Edis, bu kez yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, yaz aylarının gözde tatil merkezi Çeşme'de lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

Edis'in, Çeşme'nin gözde bölgelerinden Dalyan'da, Sakız Adası manzarasına sahip bir villa aldığı belirtildi. Ünlü şarkıcı, Çeşme'de yazlıkları bulunan Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Barış Falay, Ezgi Mola ve Tümer Metin gibi birçok ünlü isme de komşu oldu.

1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Hürriyet'in haberine göre Edis'in yeni villası için 1 milyon dolar yani yaklaşık 47 milyon TL ödediği öğrenildi. Ünlü şarkıcının, evi satın aldıktan sonra kendi zevkine uygun şekilde baştan sona dekore ettirdiği belirtildi.