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Halk TV Magazin Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, mutlu evliliklerini romantik bir tatille taçlandırdı. Portekiz'e giden ünlü çift, Lizbon sokaklarında verdikleri aşk dolu pozlarla sosyal medyada beğeni topladı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 1
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2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 2
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Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 4'üncü yılını kutlayan ünlü çift, bu kez tatil için Portekiz'i tercih etti. Lizbon'un tarihi sokaklarını gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman, romantik anlarını objektif karşısında ölümsüzleştirdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 3
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Şahin, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 4
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Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Cedi Osman da romantik bir yorumla dikkat çekti. Milli basketbolcu, mavi kalp emojisi eşliğinde "Bir zamanlar Portekiz'de..." notunu düştü.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 5
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Doğal halleri ve samimi pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Portekiz tatilinden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu - Fotoğraf: 6
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Hayranları ünlü çifte, "Çok yakışıyorsunuz", "Aşk size çok yakışıyor" ve "Mutluluğunuz daim olsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

Tatil Portekiz Oyuncu
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