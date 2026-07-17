Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Portekiz kaçamağı! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu

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Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 4'üncü yılını kutlayan ünlü çift, bu kez tatil için Portekiz'i tercih etti. Lizbon'un tarihi sokaklarını gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman, romantik anlarını objektif karşısında ölümsüzleştirdi.