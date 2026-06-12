Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a şarkı yasağı!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Beyaz Saray'ın göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımında şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki göstererek, müziğinin kullanılmasını yasakladı.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından göçmenlere kelepçe takıldığı görüntülerin paylaşıldığı videonun arka planında, Grande'nin 2024 çıkışlı "Bye" isimli şarkısı kullanıldı.

Yapılan paylaşımda, "Hoşça kalın... Başkan Donald Trump tarihin en güvenli sınırlarını sağladı" denildi.

ŞARKISININ KULLANILMASINA İZİN VERMEDİ

Şarkısının izinsiz kullanıldığı gören Grande ise paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı ve korkunç saçmalıkla ilişkilendirmeyin." ifadesini kullandı.

Grande'nin yaptığı yorumun ardından videoda kullanılan şarkı kaldırılırken, ünlü şarkıcının yorumunun ise silindiği görüldü. (AA)