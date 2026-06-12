Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a şarkı yasağı!

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a şarkı yasağı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, "Bye" isimli şarkısının Beyaz Saray’ın göçmen operasyonu görüntülerinde izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Açıklamasında "Müziğimi bu barbarca saçmalıkla ilişkilendirmeyin" ifadelerini kullandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a şarkı yasağı!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Beyaz Saray'ın göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımında şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki göstererek, müziğinin kullanılmasını yasakladı.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından göçmenlere kelepçe takıldığı görüntülerin paylaşıldığı videonun arka planında, Grande'nin 2024 çıkışlı "Bye" isimli şarkısı kullanıldı.

Yapılan paylaşımda, "Hoşça kalın... Başkan Donald Trump tarihin en güvenli sınırlarını sağladı" denildi.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a şarkı yasağı! - Resim : 1

Dünyanın gözü bu masada! "Anlaşma yakın" demişti: Trump tansiyonu yeniden yükselttiDünyanın gözü bu masada! "Anlaşma yakın" demişti: Trump tansiyonu yeniden yükseltti

ŞARKISININ KULLANILMASINA İZİN VERMEDİ

Şarkısının izinsiz kullanıldığı gören Grande ise paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı ve korkunç saçmalıkla ilişkilendirmeyin." ifadesini kullandı.

Grande'nin yaptığı yorumun ardından videoda kullanılan şarkı kaldırılırken, ünlü şarkıcının yorumunun ise silindiği görüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Donald Trump Şarkıcı Beyaz Saray
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro