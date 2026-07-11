Doğu Demirkol'dan bölüm sonunda sevgilisi Ayşe Kırca'ya romantik jest

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, dijital bir platformda yayımlanan Doğu isimli dizisinin yeni bölümünde sevgilisi Ayşe Kırca'ya bir jest yaptı. Bölüm "Ayşe'ye" notunun çıkmasıyla kapandı.

Dizide Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynamak için hazırlanan Doğu, yönetmenin filmlerini izlemediğini söyleyerek arkadaşı ile 2002 yapımı Uzak filmini seyrediyor. Ünlü yönetmenin filmi ise eşi Ebru Ceylan'a ithaf edilerek "Ebru'ya" notu bile bitiyor.

Doğu Demirkol'da filmin bitimini gösterildiği son sahneyi aynı şekilde bitirdi.

Sahne bitiminde bölümü kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Ayşe Kırca'ya ithaf ederek "Ayşe'ye" notunu düştü.

Oyuncu Oya Başar ve Levent Kırca çiftinin kızı olan Ayşe Kırca, dizinin önceki sezonunda bir bölüm yer aldı. Kırca, birçok sanat alanı ile ilgilenirken yaptığı "maymun ve estetik" temalı resimlerinden biri yine dizide yer bulmuştu. Katıldığı bir etkinlikte Kırca, "Doğu, ben ve maymunlar evde birlikte yaşıyoruz. O da çok başarılı bence. Güzel çizimleri var. Sevgilim diye demiyorum ama maşallah. Sanatın her köşesine yeteneği var" sözleriyle erkek arkadaşına övgüler dizmişti.