Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran en kritik faktörü açıkladı! 'Dul bırakan damar' detayı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin ise Yılmaz'ın yaşadığı kalp krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp krizinde erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Keskin, Yılmaz'ın yaşadığı olayda sağlık ekiplerine hızlı şekilde ulaşılmasının ve müdahalenin zamanında yapılmasının kritik olduğunu belirtti.

Keskin, "Kalp krizinde en kritik faktör zamandır; ilk 2 saat içinde müdahale edilip damarın açılması hayati önem taşır. Göğüste baskı, sıkışma, yanma hissi ile sol kola veya çeneye yayılan ağrılar en belirgin sinyallerdir." dedi.

"HAYATINI KURTARAN EN KRİTİK FAKTÖR..."

Ünlü kardiyolog, Cem Yılmaz'ın durumunda da zamanın doğru yönetilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinde hayatını kurtaran en kritik faktör, acil servise başvurduğu ilk dakikalardan itibaren zamanın son derece doğru yönetilmesiydi." ifadelerini kullandı.

"DUL BIRAKAN DAMAR" DETAYI

Keskin, Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizini kardiyoloji açısından da değerlendirdi. Yılmaz'ın yaşadığı krizin "anterior MI", yani kalbin ön yüzünü etkileyen kalp krizi olduğunu belirten Keskin, bu tür krizlerde LAD adı verilen koroner damarın tıkanabildiğini söyledi. LAD, halk arasında ise 'dul bırakan damar' olarak biliniyor.