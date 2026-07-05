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Halk TV Magazin Bülent Ersoy dayanamadı: Hastane odasından paylaştı

Bülent Ersoy dayanamadı: Hastane odasından paylaştı

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, hastane odasından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Yıllarca estetik işlemlerden uzak duran sanatçı, operasyonun ardından memnuniyetini dile getirdi.

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Bülent Ersoy dayanamadı: Hastane odasından paylaştı
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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 74 yaşındaki sanatçı, operasyonun ardından sağlık durumuna ilişkin ilk mesajını da yayımladı. Bugüne dek estetik müdahalelere sıcak bakmadığını dile getiren Ersoy, yaş almanın hayatın doğal bir gerçeği olduğunu söyledi.

Sanatçı, yıllar boyunca en yaygın estetik uygulamalardan biri olan botoksu bile tercih etmediğini ifade etti.

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BÜLENT ERSOY HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Paylaşımında takipçilerine seslenen Ersoy, şunları ifade etti:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

Bülent Ersoy dayanamadı: Hastane odasından paylaştı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bülent Ersoy Hastane
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