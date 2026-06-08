Bülent Ersoy kolunda servet taşıyor: Tamamı pırlanta kaplı!

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, kolundaki servet değerindeki aksesuarıyla gündem oldu. Önceki gün Nişantaşı’nda modacısıyla birlikte alışveriş turuna çıkan ünlü sanatçı, tamamı pırlanta taşlarla kaplı lüks saatiyle dikkatleri üzerine çekti.

Frag Magazin'e konuşan Ersoy’un yeni satın aldığı saatin değerinin 150 bin dolar, yani yaklaşık 7 milyon TL olduğu öğrenildi. Yaklaşık üç saat boyunca alışveriş yapan Ersoy, milyonluk mücevher koleksiyonuyla sık sık konuşulan Diva, pırlanta kaplı yeni saatiyle adından söz ettirdi.

ROTADA İSPANYA VAR

Yaz planlarından da bahseden Ersoy, tatil için farklı noktaları değerlendirdiğini söyledi. “İspanya istiyorum, Sardunya olabilir. Bahama Adaları’nda alışveriş yapmak istiyorum” diyen sanatçı, alışveriş tutkusunu da gizlemedi.

Ersoy, "Benim devamlı kullandığım bir renk var, Milano'dan kesin o kumaşı üç top alacağız. En sevdiğim renk çingene pembesi, o yüzden alışveriş yapabileceğim bir yer olmalı" ifadelerini kullandı.