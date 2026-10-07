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Halk TV Magazin Bir dizi daha erken final yapıyor: Sadece 7 bölüm dayanabildi

Bir dizi daha erken final yapıyor: Sadece 7 bölüm dayanabildi

Ekranda yaprak dökümü sürüyor; A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin’in ardından bir dizi için daha final kararı alındı: 7. bölümde ekrana veda edecek.

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Bir dizi daha erken final yapıyor: Sadece 7 bölüm dayanabildi

Televizyon dünyasından peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizisinin ardından bir proje için daha erken final kararı alındı.

Büyük umutlarla başlayan Mercan Köşk dizisi de ekran yolculuğunu sonlandırıyor. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Aslani'nin başrolleri paylaştığı dizi, beklenen reytinglere ulaşamayınca erken final kararı geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimleri Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen Mercan Köşk dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Bir dizi daha erken final yapıyor: Sadece 7 bölüm dayanabildi - Resim : 1

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4 DİZİ İÇİN ERKEN FİNAL KARARI

Daha önce A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri için de erken final kararları verilmişti. Sadece 7 bölüm dayanabilen Mercan Köşk dizisi ile birlikte bu sezon final yapan dizi sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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