Bir dizi daha erken final yapıyor: Sadece 7 bölüm dayanabildi

Televizyon dünyasından peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizisinin ardından bir proje için daha erken final kararı alındı.

Büyük umutlarla başlayan Mercan Köşk dizisi de ekran yolculuğunu sonlandırıyor. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Aslani'nin başrolleri paylaştığı dizi, beklenen reytinglere ulaşamayınca erken final kararı geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimleri Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen Mercan Köşk dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.

4 DİZİ İÇİN ERKEN FİNAL KARARI

Daha önce A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri için de erken final kararları verilmişti. Sadece 7 bölüm dayanabilen Mercan Köşk dizisi ile birlikte bu sezon final yapan dizi sayısı 4'e yükseldi.