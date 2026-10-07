ABD'ye yerleşen rapçi Khontkar ek işe başladı! 'Yapmazsak aç kalırız'

Bir süredir yaşamını ABD'de sürdüren ünlü rapçi Khontkar, sosyal medyada bir video paylaşarak müzik dışında yeni bir sektöre adım attığını duyurdu.

Sosyal medyada videolu açıklama yapan Khontkar, müzik kariyeri ve ABD'deki günlük yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Asıl adı Onur Dinç olan 35 yaşındaki ünlü rapçi, "Arkadaşlar sağda solda duyuyorum Kont Amerika'ya gitti, işte mix mastering işlerine başladı, insanlara kayıt alıyor falan diye. Hayır abiciğim nakliye işine başladım." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR EK İŞ YAPMAZSAK AÇ KALIRIZ"

ABD'deki yaşamıyla ilgili konuşan ünlü rapçi, ek iş yapmasının arkasındaki nedeni de "Çünkü burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız baba" diyerek açıkladı.