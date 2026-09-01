Aleyna Tilki'den tekelleşme tepkisi! 'Artık hiç konserim olmayacak'

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki konser sayısının ciddi şekilde azaldığını belirterek müzik sektöründeki tekelleşmeye tepki gösterdi. Kendi organizasyonunu yapmadığı takdirde konser vermekte zorlandığını söyleyen Tilki, yaşananların yalnızca sanatçıları değil, sektörden geçimini sağlayan binlerce kişiyi de etkilediğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, 2026 yılı boyunca Türkiye'de yalnızca bir konser verdiğini ve bu konserin organizasyonunu kendisinin üstlendiğini belirtti. Ankara'da yakında ikinci konserini gerçekleştireceğini duyuran Tilki, müzik sektöründe yaşanan sorunları yıllardır gündeme getirdiğini söyledi.

"KENDİ ORGANİZASYONUMU YAPMADIĞIM MÜDDETÇE ARTIK GALİBA HİÇ KONSERİM OLMAYACAK"

Tilki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türkiye’de sadece 1 tane konser yaptım o da kendi organizasyonunu üstlendiğim konserdi. Koca bir yıl… 2.sini de yakında Ankara’da yapacağım. Ben size müzik dünyasının yaşadığı ve sanatçılara yaşatılan desturları yıllar önceden anlatmaya başladım. Sizinle büyüdüm hikayemi en iyi siz biliyorsunuz.

Tekelleşme ve daha birçok şey öyle bir noktaya geldi ki kendi organizasyonumu yapmadığım müddetçe artık galiba hiç konserim olmayacak. Kendi organizasyonum için de istediğim konser mekanlarını, bazı şehirlerdeki stadyumları vermekten çekinenler de oldu. Ben bu yıl yaptığım tek konserde en az 1000 kişinin ekmek yediğini gördüm. Sadece kendim sahnede olmak için değil bu sektörden evine ekmek götüren bir sürü insan adına konuşuyorum.

"ÜZÜLMEK İÇİN GEÇ KALINAN ÇOK ŞEY OLDU"

Ben bu kadar büyük bir şöhretle yılda bir konser yapıyorsam müzik okuyan, amatör takılan büyük yetenekleri olan halktaki sanatçı insanlar nasıl yaşıyor? Bu soruyu yıllardır soruyorum. Çok uzun zamandır her şey göz önündeydi. Şimdi sessizce çok sevdiğimiz çoğu şey de gittikçe azalıyor farkındaysanız. Üzülmek için geç kalınan çok şey oldu. Ama inanıyorum ki müzik ve umut her şeyi daima yenebilecek Yakında görüşürüz."