Ozan Doğulu sahneye zabıtalarla çıkabildi: Yürümekte güçlük çekti

Ünlü DJ Ozan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bartın İnkumu’nda sahne aldı. Konser öncesinde yürümekte güçlük çektiği görülen Doğulu’ya zabıta ekipleri yardım etti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü DJ, yaşadığı durumun nedenini açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Bartın İnkumu’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fener Alayı Yürüyüşü’nün ardından Ozan Doğulu konser verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Doğulu, yaklaşık 140 dakika sahnede kaldı.

SAHNEYE ZABITA YARDIMIYLA ÇIKTI

Konser öncesinde ise Ozan Doğulu’nun yürümekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı. Dengesini sağlamakta zorlanan Doğulu’nun koluna zabıta ekipleri girerek kendisine yardımcı oldu. Ünlü DJ, zabıtaların desteğiyle sahneye çıkabildi.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması üzerine Doğulu’dan açıklama geldi.

OZAN DOĞULU'DAN AÇIKLAMA

Ozan Doğulu, Bartın Eksen Medya’ya yaptığı açıklamada yaşadığı durumun nedenini anlattı. Vertigo rahatsızlığı bulunduğunu belirten Doğulu, uzun yolculuk ve kum zemininin denge problemi yaşamasına neden olduğunu söyledi.

Zabıtanın kendisini düşmemesi için sıkı şekilde tuttuğunu ifade eden Doğulu, yaklaşık 140 dakika sahnede kaldığını belirtti.