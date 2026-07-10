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Halk TV Magazin 'Ağabey' diyordu sevgilisi oldu: Milyonlarca liralık hediyeye boğdu

'Ağabey' diyordu sevgilisi oldu: Milyonlarca liralık hediyeye boğdu

Bir dönem "ağabey" dediği iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşayan Asena, Nişantaşı’nda lüks hediyeleriyle görüntülendi. Milyonluk aracı ve tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.

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'Ağabey' diyordu sevgilisi oldu: Milyonlarca liralık hediyeye boğdu

Bir dönem "ağabey" diye hitap ettiği iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Asena, bu kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oryantal, sevgilisi için "eşim" ifadesini kullanırken, milyonlarca lira değerinde olduğu öne sürülen lüks otomobili ve parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çekti.

İş insanı Kani Kudu ile birliktelik yaşayan Asena, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Muhabirlerin özel hayatına ilişkin sorularını yanıtlayan ünlü isim, sevgilisi için kullandığı "eşim" ifadesinin nedenini de açıkladı.

'Ağabey' diyordu sevgilisi oldu: Milyonlarca liralık hediyeye boğdu - Resim : 1

Asena, "Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz." dedi.

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LÜKS OTOMOBİL VE YÜZÜK HEDİYESİ

Asena'nın kullandığı ve Kani Kudu'nun hediye ettiği öğrenilen lüks otomobil ve tektaş yüzük gözlerden kaçmazken, hediyelerin değerinin milyonlarca lira olduğu öne sürüldü.

'Ağabey' diyordu sevgilisi oldu: Milyonlarca liralık hediyeye boğdu - Resim : 3

Bir süredir Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğinde yaşayan Asena, daha önce yaptığı açıklamalarda şehir hayatından uzaklaşarak doğal yaşamı tercih ettiğini söylemişti.

Sahnelere dansıyla değil şarkılarıyla çıkmak istediğini belirten ünlü isim, boş zamanlarını ise çiftlikte hayvanlarıyla ilgilenerek geçirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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