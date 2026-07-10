Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı
Oyuncu Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh ile evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Mart ayında Mısır tatilinde yaptığı romantik evlilik teklifinin ardından çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
Bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Doğaç Yıldız ile Başak Çoruh, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
Mart ayında Mısır'da tatil yaparken sevgilisine evlenme teklif eden ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını almasının ardından bu kez nişan heyecanı yaşadı. İstanbul'da düzenlenen törende çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda yüzüklerini taktı.
Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Doğaç Yıldız, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.
34 yaşındaki oyuncu, paylaşımına, "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler." notunu ekleyerek kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.
Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
2006-2008 yılları arasında yayınlanan "İki Aile" dizisindeki Efe karakteriyle akıllarda yer edinen Doğaç Yıldız, oyunculuk kariyerine devam ediyor.
Ünlü oyuncu, şu sıralar "Güller ve Günahlar" dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.