Halk TV Magazin Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı Oyuncu Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh ile evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Mart ayında Mısır tatilinde yaptığı romantik evlilik teklifinin ardından çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

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