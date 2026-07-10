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Halk TV Magazin Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı

Oyuncu Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh ile evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Mart ayında Mısır tatilinde yaptığı romantik evlilik teklifinin ardından çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

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Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 1
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Bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Doğaç Yıldız ile Başak Çoruh, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 2
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Mart ayında Mısır'da tatil yaparken sevgilisine evlenme teklif eden ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını almasının ardından bu kez nişan heyecanı yaşadı. İstanbul'da düzenlenen törende çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda yüzüklerini taktı.

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 3
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Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Doğaç Yıldız, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 4
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34 yaşındaki oyuncu, paylaşımına, "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler." notunu ekleyerek kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.

Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 5
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2006-2008 yılları arasında yayınlanan "İki Aile" dizisindeki Efe karakteriyle akıllarda yer edinen Doğaç Yıldız, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Mısır'daki teklifin ardından mutlu son! Ünlü oyuncu nişanlandı - Fotoğraf: 6
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Ünlü oyuncu, şu sıralar "Güller ve Günahlar" dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.

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